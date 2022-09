(Di venerdì 9 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 15.543 icontagi daregistrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri quando erano stati 17.550, su un totale di 137.133 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso dità è all’11,3%, in aumento rispetto al 11,7% di ieri. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul Coronavirus diffuso dal Ministero della Salute. Le vittime sono 59, in calo rispetto alle 89 di ieri, che portano il totale delle persone che hanno perso la vita da inizio pandemia a quota 176.157. A livello di ospedalizzazioni, sono 4.017 (133 in meno di ieri) i ricoverati con sintomi, dei quali 172 in terapia intensiva (13 in meno di ieri). (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

DavidPuente : La vera storia del guru dell’idrossiclorochina Didier Raoult Aveva a disposizione un centro di ricerca, finanziame… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il Pd vuole il colpo di spugna sul Covid Crisanti, oggi a fianco di Speranza dop… - NikolajVsevolo1 : RT @giubberosse1: Aver omesso durante le sperimentazioni gli esami di laboratorio e continuare a ignorarli oggi impedisce la corretta valut… - bizcommunityit : Covid, news di oggi. Bollettino: 15.543 nuovi casi, 59 morti. Tasso positività 11,3%. LIVE - cagliarilivemag : Covid, Oggi in Italia 15.543 nuovi positivi e 59 morti -

In terzo luogo, naturalmente, il- 19, che ha creato un'interruzione senza precedenti nella ... Ovviamente è necessaria una risposta immediata per salvare le vite delle persone chehanno ...Pur con tutte le limitazioni legate al, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno ... Per quanto riguarda la tv in chiaro , non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata disu Tv8 ...ROMA (ITALPRESS) – Continua la campagna di vaccinazione contro il Covid che si rafforza con l’arrivo dei vaccini bivalenti, “aggiornati” per combattere le nuove varianti. Prenotazioni e somministrazio ...Da lunedì sarà possibile prenotarsi per ricevere la dose di vaccino booster aggiornata contro le varianti. Ecco chi potrà richiederla e come ...