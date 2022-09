Covid: Magrini, 'da lunedì al via prenotazioni regionali per booster aggiornati' (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos Salute) - "Da lunedì partiranno le prenotazioni nelle regioni per i booster aggiornati" del vaccino anti-Covid. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, durante la conferenza stampa sull'aggiornamento della campagna vaccinale contro Covid-19. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos Salute) - "Dapartiranno lenelle regioni per i" del vaccino anti-. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, Nicola, durante la conferenza stampa sull'aggiornamento della campagna vaccinale contro-19.

