Covid, in Italia i vaccini bivalenti per i richiami

Sono i vaccini bivalenti la nuova arma nella lotta al Covid. Si tratta dei preparati aggiornati alle nuove varianti in corso in queste settimane. In Italia se ne potrà disporre da lunedì 12 settembre. Comincerà a livello regionale la prenotazione con i nuovi vaccini bivalenti e "l'arrivo di un nuovo vaccino dovrebbe rafforzare anche il convincimento per chi deve fare la quarta dose" ha dichiarato Nicola Magrini, direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa). Magrini è intervenuto nel corso di una conferenza stampa sulla prosecuzione della campagna vaccinale contro il Covid-19 al ministero della Salute. Da lunedì 12 settembre, ha precisato, "sarà possibile prenotare le dosi e somministrarle".

