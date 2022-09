Covid, in calo incidenza settimanale e intensive, in aumento l'Rt (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – In calo l'incidenza settimanale e l'occupazione dei posti in terapia intensiva; mentre è in aumento l'Rt medio. Questi i risultati emersi dalla Cabina di Regia dell'Istituto Superiore di Sanità. Cala, come scritto, l'incidenza settimanale a livello nazionale: 197 ogni 100.000 abitanti (02/09/2022 -08/09/2022) vs 243 ogni 100.000 abitanti (26/08/2022 -01/09/2022). Nel periodo 17-30 agosto 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,92 (range 0,78-1,04), in aumento rispetto alla settimana precedente. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è stabile e sotto la soglia epidemica: Rt=0,88 (0.84-0.92) vs Rt=0.85 (0,82-0,89) al 23/08/2022. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Inl'e l'occupazione dei posti in terapia intensiva; mentre è inl'Rt medio. Questi i risultati emersi dalla Cabina di Regia dell'Istituto Superiore di Sanità. Cala, come scritto, l'a livello nazionale: 197 ogni 100.000 abitanti (02/09/2022 -08/09/2022) vs 243 ogni 100.000 abitanti (26/08/2022 -01/09/2022). Nel periodo 17-30 agosto 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,92 (range 0,78-1,04), inrispetto alla settimana precedente. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è stabile e sotto la soglia epidemica: Rt=0,88 (0.84-0.92) vs Rt=0.85 (0,82-0,89) al 23/08/2022. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in ...

