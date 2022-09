Covid, da lunedì i nuovi vaccini bivalenti (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Continua la campagna di vaccinazione contro il Covid che si rafforza con l'arrivo dei vaccini bivalenti, “aggiornati” per combattere le nuove varianti. Prenotazioni e somministrazioni inizieranno lunedì, i nuovi vaccini sono già arrivati. Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Nicola Magrini, e il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, hanno presentato i dettagli sulla prosecuzione della campagna vaccinale nel corso di una conferenza stampa. “Negli ultimi giorni sono successi degli avvenimenti importanti: il primo settembre l'Ema ha approvato i vaccini bivalenti, qualche giorno dopo anche AIFA ha approvato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Continua la campagna di vaccinazione contro ilche si rafforza con l'arrivo dei, “aggiornati” per combattere le nuove varianti. Prenotazioni e somministrazioni inizieranno, isono già arrivati. Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Nicola Magrini, e il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, hanno presentato i dettagli sulla prosecuzione della campagna vaccinale nel corso di una conferenza stampa. “Negli ultimi giorni sono successi degli avvenimenti importanti: il primo settembre l'Ema ha approvato i, qualche giorno dopo anche AIFA ha approvato ...

