Covid, al via la campagna d'autunno con i vaccini aggiornati. Ma quanti lo faranno? (Di venerdì 9 settembre 2022) - Secondo il direttore generale del ministero della Salute, l'obiettivo non è più ridurre i contagi ma le ospedalizzazioni e proteggere le persone a ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 9 settembre 2022) - Secondo il direttore generale del ministero della Salute, l'obiettivo non è più ridurre i contagi ma le ospedalizzazioni e proteggere le persone a ...

RobertoBurioni : Ovviamente le 'cure domiciliari' intese come cortisone, idrossiclorochina, ivermectina, azitromicina e via dicendo… - RobertoBurioni : Gli unici farmaci che sono stati dimostrati da solidi studi essere efficaci nella terapia domiciliare del COVID-19… - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Agenzia italiana del farmaco ai vaccini anti-Covid adattati contro la variante Omicron 1. #ANSA - B65Diego : RT @Bea91244242: Oggi è stata pubblicata la circolare del Ministero della Salute che da il via a quarta dose e quinta dose. Tutto questo m… - CinqueRighe : ENTI - ASL, 150 contagi COVID, 15 dei quali ad Avellino - -