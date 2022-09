Covid | 15 543 nuovi casi con 137 133 tamponi e altri 59 decessi

RossanaGiannan2 : RT @LaStampa: Covid, il bollettino del 9 settembre: 15.543 nuovi casi, 59 morti. Tasso di positività all’11,3% - infoitsalute : Covid: in Italia 15.543 nuovi casi e 59 decessi - corona_tweet : RT @pleccese: Covid oggi Italia, 15.543 contagi e 59 morti: bollettino 9 settembre ??Leggi di più su - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 15.543 contagi e 59 morti: bollettino 9 settembre - - News24_it : Covid oggi Italia, 15.543 contagi e 59 morti: bollettino 9 settembre -

Sono 15.i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino di oggi, 9 settembre, rilasciato dal ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 17.550. Le vittime sono ...Sono 15.i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri quando erano stati 17.550, su un totale di 137.133 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore . Il tasso di positività ...Diminuiscono ancora rispetto al giorno precedente i nuovi casi di Covid-19 in Italia: quelli registrati nelle ultime 24 ore sono 15.543 (ieri 17.550) per un totale di 137.133 tamponi processati e ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.833.543 casi di positività, 1.353 in più rispetto a ieri, su un totale ...