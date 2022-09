Cosa sono gli ossiuri e come riconoscerli sui bambini per debellarli (Di venerdì 9 settembre 2022) Tra le infezione da vermi intestinale più comuni al mondo, specialmente in età pediatrica, e in modo particolare nei bambini (tanto da essere nota anche come infezione da vermi dei bambini) troviamo l’ossiuriasi, ovvero l’infestazione dell’intestino causata dai vermi ossiuri. Molte persone infette da questo verme non presentano sintomi, mentre altre lamentano prurito, dolori e forti fastidi che possono condizionare la qualità della vita e specialmente il riposo notturno. Conosciamo meglio di Cosa si tratta in modo da saper riconoscere la presenza di questi vermi, escludere altre condizioni ed eliminare questi parassiti dall’organismo del bambino. Cosa sono gli ossiuri? Gli ossiuri ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 9 settembre 2022) Tra le infezione da vermi intestinale più comuni al mondo, specialmente in età pediatrica, e in modo particolare nei(tanto da essere nota ancheinfezione da vermi dei) troviamo l’asi, ovvero l’infestazione dell’intestino causata dai vermi. Molte persone infette da questo verme non presentano sintomi, mentre altre lamentano prurito, dolori e forti fastidi che poscondizionare la qualità della vita e specialmente il riposo notturno. Conosciamo meglio disi tratta in modo da saper riconoscere la presenza di questi vermi, escludere altre condizioni ed eliminare questi parassiti dall’organismo del bambino.gli? Gli...

