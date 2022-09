Cosa sappiamo di Mattia Sorbi, il giornalista italiano ferito in Ucraina (Di venerdì 9 settembre 2022) È stato gravemente ferito dall'esplosione di una mina nella zona di Kherson: Russia e Ucraina si incolpano a vicenda Leggi su ilpost (Di venerdì 9 settembre 2022) È stato gravementedall'esplosione di una mina nella zona di Kherson: Russia esi incolpano a vicenda

Link4Universe : L'UNIVERSO SI STA ESPANDENDO SEMPRE PIU' VELOCEMENTE PER VIA DELL'ENERGIA OSCURA CHE E' 68% DELL'INTERO UNIVERSO E… - rubio_chef : La scusa campata da “intellettuali”, illustratori e giornalisti per evitare la Palestina è sempre la stessa “Argome… - fezzymayn : @MeloniPierlu @marifcinter Forse non hai capito cosa volevo dire, lo sappiamo gia che il calcio italiano e inferior… - domandadamore : Cristo nostra speranza sposa e rinsalda nel dolore, visita, rialza. Facciamo tutti fatica. Fa parte del cammino. Ab… - ale336CO2 : RT @ilpost: Cosa sappiamo di Mattia Sorbi, il giornalista italiano ferito in Ucraina -