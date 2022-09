Corriere dello Sport – “Afena-Gyan è già un nostro patrimonio” (Di venerdì 9 settembre 2022) 2022-09-08 20:26:10 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: CREMONA – Il direttore Sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha commentato il mercato del club grigiorosso. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Abbiamo lavorato con intensità e coraggio in questa sessione di mercato. Abbiamo puntato sul mercato internazionale, trovando all’estero gente che ha apprezzato il nostro progetto. Brada è un punto di riferimento importante per me, una persona di grande cultura con cui è facile condividere opinioni e idee. Durante il mercato abbiamo sempre cercato di assecondare le richieste dell’allenatore. La nostra squadra è fisica e ha corsa, cerchiamo l’aggressività. Abbiamo giocato quattro partite con il mercato aperto e non è stato facile avendo una rosa incompleta. Adesso abbiamo più ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 9 settembre 2022) 2022-09-08 20:26:10 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: CREMONA – Il direttoreivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha commentato il mercato del club grigiorosso. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Abbiamo lavorato con intensità e coraggio in questa sessione di mercato. Abbiamo puntato sul mercato internazionale, trovando all’estero gente che ha apprezzato ilprogetto. Brada è un punto di riferimento importante per me, una persona di grande cultura con cui è facile condividere opinioni e idee. Durante il mercato abbiamo sempre cercato di assecondare le richieste dell’allenatore. La nostra squadra è fisica e ha corsa, cerchiamo l’aggressività. Abbiamo giocato quattro partite con il mercato aperto e non è stato facile avendo una rosa incompleta. Adesso abbiamo più ...

