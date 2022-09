Coronavirus Italia, oltre 15mila contagi odierni. Tasso di positività all'11,3% (Di venerdì 9 settembre 2022) Sono 15.543 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri quando erano stati 17.550, su un totale di 137.133 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore . Il Tasso di positività... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 9 settembre 2022) Sono 15.543 i nuovida Covid registrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri quando erano stati 17.550, su un totale di 137.133 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore . Ildi...

Hygbor : Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 settembre: 15.543 nuovi casi, i morti sono 59 | Sky TG24 - tusciaweb : Coronavirus, oggi in Italia 15mila 543 nuovi casi e 59 morti Roma – Coronavirus, oggi in Italia 15mila 543 nuovi c… - corona_tweet : RT @pleccese: Covid oggi Italia, 15.543 contagi e 59 morti: bollettino 9 settembre ??Leggi di più su - infoitsalute : Bollettino Covid, oggi in Italia 15.543 contagi e 59 morti per Coronavirus - infoitsalute : Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 settembre: 15 -