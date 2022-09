Conversano HappyAgeing | “Innovazione organizzativa per la vaccinazione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo il piano vaccinale con prodotti efficaci e gratuiti, nuovi vaccini contro Herpes zoster e sempre più efficaci, ma ci vogliono nuove strategie. Serve un’Anagrafe vaccinale: non conosciamo le coperture per alcuni vaccini. Ci vuole, con la chiamata attiva via Sms alla, ma anchetecnologica e scientifica, la co-somministrabilità di antinfluenzale e anti-Covid”. Così Michele, presidente Cts, nella sua relazione, stamattina a Brindisi, all’evento ‘Invecchiamento di successo: ruolo dei vaccini e stili di vita’, organizzato da(Alleanza italiana per l’invecchiamento attivo) con la Fondazione Dieta mediterranea, grazie al patrocinio del Comune di Brindisi e di ...