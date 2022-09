Conte novello Steve Jobs: come si presenta sul palco grillino (Di venerdì 9 settembre 2022) Giuseppe Conte appare sul palco dell'Auditorium Conciliazione e, a guardarlo, la mente corre immediatamente alle presentazioni delle ‘creature' di Steve Jobs, padre della Apple. Camicia e pantaloni scuri, scarpe da ginnastica, tablet stretto tra le mani, con il quale si collega con gli ospiti che appaiono sullo schermo gigante, intervallati da filmati che raccontano il percorso fatto fino ad oggi dal Movimento 5 Stelle. E poi presenta il nuovo programma. Quasi un nuovo battesimo per il partito, dopo quattro anni e mezzo di governo, una crisi interna culminata con la scissione di Luigi Di Maio, e la caduta del governo Draghi. E Conte torna all'antico, agli albori del M5s, quando rimarca le differenze fra il Movimento e gli altri: «Gli altri partiti, da Meloni a Salvini, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 settembre 2022) Giuseppeappare suldell'Auditorium Conciliazione e, a guardarlo, la mente corre immediatamente allezioni delle ‘creature' di, padre della Apple. Camicia e pantaloni scuri, scarpe da ginnastica, tablet stretto tra le mani, con il quale si collega con gli ospiti che appaiono sullo schermo gigante, intervallati da filmati che raccontano il percorso fatto fino ad oggi dal Movimento 5 Stelle. E poiil nuovo programma. Quasi un nuovo battesimo per il partito, dopo quattro anni e mezzo di governo, una crisi interna culminata con la scissione di Luigi Di Maio, e la caduta del governo Draghi. Etorna all'antico, agli albori del M5s, quando rimarca le differenze fra il Movimento e gli altri: «Gli altri partiti, da Meloni a Salvini, ...

PIERPAO67864611 : RT @Aldosavar: @chipswilliams1 Voto comprato. #Conte novello Lauro. - Aldosavar : @chipswilliams1 Voto comprato. #Conte novello Lauro. - brun_montesano : @minomazz @ilmanifesto Sui numeri sinceramente non ho idea e non ho dati. Mi sembra un buon pezzo per la critica a… - Ilaria_26 : @lucamattanza @carovana12 @EnricoLetta @GiuseppeConteIT Chi Conte? L’amico di Trump? Il novello progressista? Ma no… - AndreaPellicani : Allora: dalla Russia no, Dio ce ne scampi! Ma neanche dagli USA, eh? Che quella parte è criminale! #Jacoboni, novel… -