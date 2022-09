Consultazioni regionali | tavola rotonda oggi pomeriggio all’istituto Margherita Di Navarra di Pioppo

(Di venerdì 9 settembre 2022) Appuntamento questo, alle 18,00, presso l’istitutoDidi, ma anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di Filo Diretto, per lasui temi della politica regionale. Lavoro, scuola, sanità, ambiente, legalità, infrastrutture, rifiuti saranno alcuni degli argomenti che verranno discussi con l’ausilio dei nostri ospiti, appartenenti alle diverse forze politiche, che spiegheranno con quali progetti e idee si sono candidati per un posto all’ARS. Al dibattito, condotto da Luigi Gullo e da Francesco Macchiarella, hanno aderito: Luigi Cino – De Luca sindaco di Sicilia Cleo Li Calzi – PD Nadia Spallitta – Cento Passi Francesco Bertolino – Azione/Italia Viva Pippo Palmeri – FDI Domenico Gambino – M5S Angelo Onorato – DC Il dibattito è ...

misterbiancocom : Elenco scrutatori di seggio Consultazioni Politiche e Regionali del 25 settembre 2022 - misterbiancocom : Elenco presidenti di seggio Consultazioni Politiche e Regionali del 25 settembre 2022 -

lentepubblica.it

... anche dopo la fine dellee al di là degli esiti elettorali. Abbiamo presentato le ...a Marsala per la presentazione del progetto politico e del programma per la candidatura alle...Pertanto, per ledel giorno 25 settembre, il viaggio di andata potrà essere ... il rilascio di biglietti nominativi di andata e ritorno, con la riduzione del 60% sulle tariffe(... Elezioni Regionali Sicilia 2022: i candidati e le liste Puglia, al via la consultazione pubblica per il Catasto olivicolo delle aree delimitate colpite da Xylella Fastidiosa ...Al via la fase di consultazione pubblica del primo "Catasto olivicolo" delle aree delimitate colpite da Xylella Fastidiosa. È lo strumento strategico adottato ...