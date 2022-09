Conference League, Fiorentina-Riga 1-1: gol e highlights | VIDEO (Di venerdì 9 settembre 2022) Gli highlights del pari 1-1 tra Fiorentina e Riga nella prima giornata di Conference League: gol di Barak al 56' e di Ilic al 74'. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 9 settembre 2022) Glidel pari 1-1 tranella prima giornata di: gol di Barak al 56' e di Ilic al 74'.

SkySport : FIORENTINA-RFS RIGA 1-1 Risultato finale ? ? #Barak (56’) ? #Ilic (74’) ? ?? - antoniorosato72 : Londra, lo stadio del West Ham intona 'God Save the Queen' per la morte della regina Elisabetta. Prima della partit… - fikayoluca_ : RT @DonKalulu20: Quindi non solo la Roma ha perso contro il Ludogorets, in più la Lazio sta umiliando 3-0 in pantofole la finalista della C… - sportli26181512 : Fiorentina-Riga 1-1, guarda gol e highlights: Le immagini del pareggio viola nella gara d'esordio di Conference Lea… - sergeeej21 : RT @DonKalulu20: Quindi non solo la Roma ha perso contro il Ludogorets, in più la Lazio sta umiliando 3-0 in pantofole la finalista della C… -