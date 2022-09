Con il voto degli indecisi il Terzo Polo potrebbe sfiorare il 10% (Di venerdì 9 settembre 2022) Le elezioni del 25 settembre sembrano le più scontate da diversi anni a questa parte. La coalizione di centrodestra sembra avviata verso la maggioranza, assoluta o relativa è da vedere, e la coalizione di centrosinistra non sta nemmeno facendo campagna per vincere, si accontenta di una sconfitta onorevole. Poi c’è il derelitto Movimento 5 Stelle, in cerca di una collocazione sullo scacchiere. E un Terzo Polo che si propone come la voce più vicina al governo uscente, quello guidato da Mario Draghi. Proprio il Terzo Polo, che oggi – ultimo giorno buono per la diffusione dei sondaggi – oscilla tra il 7% e l’8%, potrebbe raccogliere una grande quota di voti dal bacino degli elettori indecisi, quelli che da tempo rappresentano una delle voci più numerose e significative ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 9 settembre 2022) Le elezioni del 25 settembre sembrano le più scontate da diversi anni a questa parte. La coalizione di centrodestra sembra avviata verso la maggioranza, assoluta o relativa è da vedere, e la coalizione di centrosinistra non sta nemmeno facendo campagna per vincere, si accontenta di una sconfitta onorevole. Poi c’è il derelitto Movimento 5 Stelle, in cerca di una collocazione sullo scacchiere. E unche si propone come la voce più vicina al governo uscente, quello guidato da Mario Draghi. Proprio il, che oggi – ultimo giorno buono per la diffusione dei sondaggi – oscilla tra il 7% e l’8%,raccogliere una grande quota di voti dal bacinoelettori, quelli che da tempo rappresentano una delle voci più numerose e significative ...

