Comune di Torino: Concorso per 6 Posti come Perito Industriale (Di venerdì 9 settembre 2022) Il Comune di Torino ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 6 Figure Professionali come Istruttore Tecnico, Perito Industriale, categoria C1. L’assunzione è finalizzata all’inserimento con contratto a tempo indeterminato. Bando di Concorso E' indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei Posti nel profilo professionale di istruttore tecnico Perito Industriale, categoria C1 (S.P. 12/22). Requisiti ed Invio della Domanda Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00 del 23 settembre 2022. Il testo integrale dell'avviso di selezione e il modello di domanda compilabile on-line potranno essere ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 9 settembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 6 Figure ProfessionaliIstruttore Tecnico,, categoria C1. L’assunzione è finalizzata all’inserimento con contratto a tempo indeterminato. Bando diE' indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di seinel profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C1 (S.P. 12/22). Requisiti ed Invio della Domanda Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00 del 23 settembre 2022. Il testo integrale dell'avviso di selezione e il modello di domanda compilabile on-line potranno essere ...

MIPiemonte : ?? SP724,STRADA PROVINCIALE DI VILLANOVA ?? Senso unico alternato per lavori in Città Metropolitana di Torino SP724 n… - MIPiemonte : ?? ?? Senso unico alternato per lavori in Città Metropolitana di Torino SP724 nel comune di Villanova Canavese in e… - maos_70 : @GTT_Torino Peccato che per attivare l'abbonamento DEVI USARE PER FORZA UN PC, da tablet o cell non si può attivare… - MIPiemonte : ?? VIA CASCINETTE,SP76,STRADA PROVINCIALE DI BUROLO ? Chiusura tratto stradale per lavori in Città Metropolitana di… - MIPiemonte : ?? STRADA PROVINCIALE DI CHIAVERANO,VIA ROMA,SP74 ?? Senso unico alternato per lavori in Città Metropolitana di Torin… -