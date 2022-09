Come pulire le chat WhatsApp da troppe foto nelle conversazioni (Di venerdì 9 settembre 2022) Su WhatsApp è possibile scambiare qualsiasi tipo di dato con le persone con cui comunichiamo ed ogni volta si tende ad accumularne in maniera spropositata, soprattutto parlando di foto, che diventa poi complicato riuscire a fare spazio senza perdere troppo tempo. A tal proposito esiste un trucco WhatsApp che permette di cancellare tutte le foto da una chat in modo piuttosto semplice, riuscendo ad avere un controllo maggiore delle varie immagini che solitamente si lasciano in giro tra le varie conversazioni. Dritte su : alcuni spunti per tutti Altre dritte per il pubblico WhatsApp, dunque, dopo quelle relative alla gestione degli stati online trattati di recente. Ogni chat diventa inevitabilmente un archivio di dati, ma sono soprattutto le ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Suè possibile scambiare qualsiasi tipo di dato con le persone con cui comunichiamo ed ogni volta si tende ad accumularne in maniera spropositata, soprattutto parlando di, che diventa poi complicato riuscire a fare spazio senza perdere troppo tempo. A tal proposito esiste un truccoche permette di cancellare tutte leda unain modo piuttosto semplice, riuscendo ad avere un controllo maggiore delle varie immagini che solitamente si lasciano in giro tra le varie. Dritte su : alcuni spunti per tutti Altre dritte per il pubblico, dunque, dopo quelle relative alla gestione degli stati online trattati di recente. Ognidiventa inevitabilmente un archivio di dati, ma sono soprattutto le ...

