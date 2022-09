Come la morte di Elisabetta sta oscurando e oscurerà sui media la campagna elettorale italiana (Di venerdì 9 settembre 2022) Sui social network l’infinità di meme, di post, di hashtag che riguardano direttamente la regina Elisabetta e la triste notizia della sua morte è davvero impressionante. Già nel pomeriggio di ieri, prima della diffusione della notizia fatale, le tendenze sui social network erano chiarissime: non si parlava d’altro se non della sovrana e delle sue condizioni di salute. Dopo l’annuncio del decesso, i post si sono moltiplicati. Sono stati trainati anche dalla programmazione televisiva, che ha subito un significativo cambiamento di palinsesto: ovviamente le reti all news erano tutte concentrate sugli speciali relativi alla regina Elisabetta, il Tg1 e il Tg5 hanno dedicato un approfondimento straordinario alla notizia della morte della sovrana. Va da sé, dunque, che la campagna elettorale ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 9 settembre 2022) Sui social network l’infinità di meme, di post, di hashtag che riguardano direttamente la reginae la triste notizia della suaè davvero impressionante. Già nel pomeriggio di ieri, prima della diffusione della notizia fatale, le tendenze sui social network erano chiarissime: non si parlava d’altro se non della sovrana e delle sue condizioni di salute. Dopo l’annuncio del decesso, i post si sono moltiplicati. Sono stati trainati anche dalla programmazione televisiva, che ha subito un significativo cambiamento di palinsesto: ovviamente le reti all news erano tutte concentrate sugli speciali relativi alla regina, il Tg1 e il Tg5 hanno dedicato un approfondimento straordinario alla notizia delladella sovrana. Va da sé, dunque, che la...

GassmanGassmann : È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vi… - rtl1025 : ?? #EmmaMarrone torna sui social dopo la morte del papà Rosario: 'A chi mi chiede cosa possiamo fare per te: andate… - crocerossa : “La morte della Regina Elisabetta scuote profondamente tutto il mondo della #CroceRossa e della Mezzaluna Rossa. Il… - Rossell42594567 : RT @4rtenica: Vedere come non sia stata la morte della Regina Elisabetta a suscitare sgomento tra le persone, bensì la salita al trono di C… - ArcaduAngelo : RT @GiuseppeZotti3: @EnricoLetta @emmabonino La Bonino quella finanziata da soros ? Mi sembra che lo ha dichiarato lei ,Soros quello.dietro… -