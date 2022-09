Collezione Emporio Armani Eyewear AW 2022 selezione sostenibile

(Di venerdì 9 settembre 2022) Continua il percorso responsabile dicon ladi occhiali per l’autunno/inverno/23. I quattro modelli, due da sole e due da vista, realizzati in bio-acetato (materiale formato da almeno 50% di contenuto bio), e proposti con packaging dedicato, realizzato in poliestere riciclato (circa 50% di contenuto riciclato), testimoniano l’attenzione del marchio ai temi della salvaguardia dell’ambiente. Il design dall’inconfondibile impronta dinamica e metropolitana presenta, per l’uomo e per la donna, linee decise con angoli accentuati, ammorbidite dai colori trasparenti che lasciano intravedere la struttura delle aste. I MODELLI EA4187 Modello da sole femminile dalle linee geometriche accentuate. Realizzato in bio-acetato trasparente con l’anima metallica delle aste a ...

