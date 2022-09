Clarissa Selassié, un venerdì produttivo: le parole dell’ex gieffina (VIDEO) (Di venerdì 9 settembre 2022) Clarissa Selassié, un nuovo venerdì produttivo in sala di registrazione: le parole dell’ex gieffina Clarissa Selassié insieme alle sorelle Lulù e Jessica hanno fatto breccia nel cuore degli italiani negli ultimi mesi. Le tre giovani princess hanno partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip ammaliando intere generazioni. Le tre principesse con le loro personalità e la loro semplicità sono riuscite a realizzare un magnifico percorso dentro la Casa più spiata d’Italia. Dopo la partecipazione al noto reality show di Canale 5, Clarissa, Lulù e Jessica sono pronte a volare verso nuovi ed inediti progetti. Negli ultimi mesi hanno lavorato senza sosta su nuove avventure e ben presto sveleranno tutti i dettagli. Leggi anche –> ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 settembre 2022), un nuovoin sala di registrazione: legieffinainsieme alle sorelle Lulù e Jessica hanno fatto breccia nel cuore degli italiani negli ultimi mesi. Le tre giovani princess hanno partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip ammaliando intere generazioni. Le tre principesse con le loro personalità e la loro semplicità sono riuscite a realizzare un magnifico percorso dentro la Casa più spiata d’Italia. Dopo la partecipazione al noto reality show di Canale 5,, Lulù e Jessica sono pronte a volare verso nuovi ed inediti progetti. Negli ultimi mesi hanno lavorato senza sosta su nuove avventure e ben presto sveleranno tutti i dettagli. Leggi anche –> ...

Jessica02190285 : @benedetta_cara @Ste12345678_ @lulu_selassie @queen_adnknesh @Caramella0309 Sono d’accordo. Sosteniamo Lulù in ques… - zazoomblog : Clarissa Selassiè “chiudo con la mia vita” La dichiarazione scioccante di una delle “sorelle Vip” - #Clarissa… - trashlandia22 : RT @gabrielsniceass: svegliata ora dopo aver sognato che trovavo lavoro come segretaria di armando incarnato in uno studio in cui non so sp… - gabrielsniceass : svegliata ora dopo aver sognato che trovavo lavoro come segretaria di armando incarnato in uno studio in cui non so… - Giusy178137351 : RT @tendenzetv: #jessxvipmaster: perché stasera Jessica Selassié, in compagnia delle sorelle Lulù e Clarissa ed altri personaggi del mondo… -

Lulù Selassiè e Astol stanno insieme/ L'indiscrezione chiarisce il gossip Barù fa chiarezza su Jessica Selassié/ "Come vivo i gossip Ne ho le pall* piene!" Secondo l'... c'era un drappello di amici che comprendeva le sorelle Jessica e Clarissa" Barù difende Jessica Selassiè/... Lulù Selassié dimentica Manuel Bortuzzo: la nuova fiamma è un ex di Amici Nelle ultime Instagram story postate da Clarissa Selassié e dal fratello del cantante, i due vengono ritratti in atteggiamenti che qualcuno ha già ritenuto " ambigui ". In uno scatto , poi condiviso ... Roccarainola.net Barù fa chiarezza su Jessica/ "Come vivo i gossip Ne ho le pall* piene!" Secondo l'... c'era un drappello di amici che comprendeva le sorelle Jessica e" Barù difende Jessica Selassiè/...Nelle ultime Instagram story postate dae dal fratello del cantante, i due vengono ritratti in atteggiamenti che qualcuno ha già ritenuto " ambigui ". In uno scatto , poi condiviso ... Jessica Selassiè senza vergogna, da scandalo con un gesto scabroso [VIDEO]