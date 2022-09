Cinema in lutto, l’attore 46enne morto all’improvviso. Lavorò con Roberto Benigni e Gigi Proietti (Di venerdì 9 settembre 2022) Se n’è andato a 46 anni, colpito da un malore improvviso mentre si trovava a Londra, Claudio Gaetani. Attore, regista, insegnante universitario, scrittore e fotografo era arrivato nella capitale inglese da un paio di giorni per raggiungere la sua compagna Tasha Vulgara. A quanto si apprende Claudio era in strada quando è rimasto vittima, sembra, di un infarto che non gli ha lasciato scampo. Enorme la commozione che si è sollevata nel civitanovese. Tra i primi messaggi quello del rettore dell’università di Marcerata Francesco Adornato. In una nota, a nome di tutta la comunità dell’ateneo e suo personale, scrive: Ci ha lasciati troppo presto. Esperto di Cinema, attore regista, ha collaborato per molti anni con l’Università di Macerata proprio sui temi del linguaggio Cinematografico, coinvolgendo con la sua passione, l’entusiasmo e la competenza tanti ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Se n’è andato a 46 anni, colpito da un malore improvviso mentre si trovava a Londra, Claudio Gaetani. Attore, regista, insegnante universitario, scrittore e fotografo era arrivato nella capitale inglese da un paio di giorni per raggiungere la sua compagna Tasha Vulgara. A quanto si apprende Claudio era in strada quando è rimasto vittima, sembra, di un infarto che non gli ha lasciato scampo. Enorme la commozione che si è sollevata nel civitanovese. Tra i primi messaggi quello del rettore dell’università di Marcerata Francesco Adornato. In una nota, a nome di tutta la comunità dell’ateneo e suo personale, scrive: Ci ha lasciati troppo presto. Esperto di, attore regista, ha collaborato per molti anni con l’Università di Macerata proprio sui temi del linguaggiotografico, coinvolgendo con la sua passione, l’entusiasmo e la competenza tanti ...

