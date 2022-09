Cina: due lanci orbitali in meno di due ore (Di venerdì 9 settembre 2022) Martedì 6 settembre la Cina ha compiuto l'impresa di lanciare due missioni orbitali nel giro di appena un'ora e 55 minuti. Si è trattato di un lancio del vettore privato Kuaizhou 1A e del più potente Chang Zheng 2D con il solito terzetto di Yaogan. Leggi su aliveuniverse.today (Di venerdì 9 settembre 2022) Martedì 6 settembre laha compiuto l'impresa diare due missioninel giro di appena un'ora e 55 minuti. Si è trattato di uno del vettore privato Kuaizhou 1A e del più potente Chang Zheng 2D con il solito terzetto di Yaogan.

