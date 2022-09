Ciclismo, Vuelta a España 2022: analisi startlist e favoriti (Di venerdì 9 settembre 2022) Venerdì 19 agosto prende il via dall’Olanda l’ultimo grande giro stagionale, la Vuelta di Spagna, che terminerà a Madrid domenica 11 settembre. L’edizione numero 77 della corsa spagnola si presenta aperta ed incerta con vari corridori che potranno puntare al podio e alla maglia rossa. Primoz Roglic, vincitore delle ultime tre edizioni, si presenta da favorito e punterà ad uno storico poker, ma per lui c’è l’incognita della condizione a causa della caduta nella tappa del pavè al Tour de France. Il percorso è molto adatto allo sloveno essendoci vari strappi e molti chilometro a cronometro dove potrà fare la differenza come gli scorsi tre anni, ma probabilmente non arriverà al via della corsa al massimo della forma che dovrà trovare strada facendo. Il campione olimpico sarà accompagnato da una Jumbo Visma come sempre molto competitiva, con Sepp Kuss (lo scorso anno ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) Venerdì 19 agosto prende il via dall’Olanda l’ultimo grande giro stagionale, ladi Spagna, che terminerà a Madrid domenica 11 settembre. L’edizione numero 77 della corsa spagnola si presenta aperta ed incerta con vari corridori che potranno puntare al podio e alla maglia rossa. Primoz Roglic, vincitore delle ultime tre edizioni, si presenta da favorito e punterà ad uno storico poker, ma per lui c’è l’incognita della condizione a causa della caduta nella tappa del pavè al Tour de France. Il percorso è molto adatto allo sloveno essendoci vari strappi e molti chilometro a cronometro dove potrà fare la differenza come gli scorsi tre anni, ma probabilmente non arriverà al via della corsa al massimo della forma che dovrà trovare strada facendo. Il campione olimpico sarà accompagnato da una Jumbo Visma come sempre molto competitiva, con Sepp Kuss (lo scorso anno ...

sciareneve : RT @MTBiit: Il Tour of Britain si ferma, vittoria finale a Serrano. Vuelta e GP Québec nel menu del venerdì di ciclismo #roadbike #9Settemb… - MTBiit : Il Tour of Britain si ferma, vittoria finale a Serrano. Vuelta e GP Québec nel menu del venerdì di ciclismo… - RassegnaZampa : #Ciclismo #Vuelta: in salita il sigillo di Evenepoel, sempre più leader - MichGPS : #LaVuelta22 19 tappa. Partenza e arrivo a Talavera de la Reina. Il gruppo affronterà per 2 volte un anello di 60 km… - zazoomblog : Ciclismo femminile Challenge by La Vuelta 2022: Van Vleuten stravince e si prende la maglia. Longo Borghini seconda… -