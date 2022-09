Ciclismo Mondiali Wollongong 2022, Valverde non ci sarà: “La Movistar ha bisogno di me” (Di venerdì 9 settembre 2022) La Vuelta 2022 è giunta alle sue battute finali e, nel mondo del Ciclismo, si inizia a pensare seriamente ai Mondiali 2022 in programma a Wollongong tra qualche settimana. Tra i protagonisti della rassegna iridata, però, non ci sarà Alejandro Valverde, bloccato dalla Movistar che necessita di punti in classifica: “Non sarò in Australia, la Movistar ha bisogno di me nella lotta per i punti UCI. Per me il Mondiale è sempre stato importante, la mia vittoria iridata è quella che ho più nel cuore. Sono sicuro che la federazione spagnola troverà corridori all’altezza e in grado di fare bene”. Sulle ultime gare della sua carriera: “Vorrei che la mia ultima corsa sia il Lombardia 2022, è il momento giusto ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) La Vueltaè giunta alle sue battute finali e, nel mondo del, si inizia a pensare seriamente aiin programma atra qualche settimana. Tra i protagonisti della rassegna iridata, però, non ciAlejandro, bloccato dallache necessita di punti in classifica: “Non sarò in Australia, lahadi me nella lotta per i punti UCI. Per me il Mondiale è sempre stato importante, la mia vittoria iridata è quella che ho più nel cuore. Sono sicuro che la federazione spagnola troverà corridori all’altezza e in grado di fare bene”. Sulle ultime gare della sua carriera: “Vorrei che la mia ultima corsa sia il Lombardia, è il momento giusto ...

LeCopse96 : RT @D_Tirinnanzi: Il CT della Nazionale di ciclismo Bennati svelerà la long list dei convocati per la prova elite dei Mondiali di Wollongon… - sportface2016 : Ciclismo #Mondiali #Wollongong2022, #Valverde non ci sarà: 'La #Movistar ha bisogno di me' - Matador1337 : RT @D_Tirinnanzi: Il CT della Nazionale di ciclismo Bennati svelerà la long list dei convocati per la prova elite dei Mondiali di Wollongon… - paoloangeloRF : Campionati Mondiali di ciclismo, come cambia la viabilità in città - TGR Trento - IlVal_79 : RT @D_Tirinnanzi: Il CT della Nazionale di ciclismo Bennati svelerà la long list dei convocati per la prova elite dei Mondiali di Wollongon… -