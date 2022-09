Ciclismo, Mondiali 2022: le convocate della Nazionale femminile. Si punta su Elisa Balsamo ed Elisa Longo Borghini (Di venerdì 9 settembre 2022) Tutto pronto per la trasferta australiana. Paolo Sangalli ha svelato oggi le convocate della Nazionale italiana di Ciclismo al femminile per la prova in linea dei Mondiali di WolLongong, che si svolgerà il prossimo sabato 24 settembre. Il Bel Paese può vantare la campionessa uscente, Elisa Balsamo, e dunque ha un posto in più da occupare. L’atleta della Trek-Segafredo, assieme ad Elisa Longo Borghini, compagna di team, sarà la leader di una squadra che in ogni caso punta in alto. Da segnalare la presenza anche di alcune giovani, visto che si assegnerà anche il titolo under 23 in contemporanea. Le parole di Sangalli ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Tutto pronto per la trasferta australiana. Paolo Sangalli ha svelato oggi leitaliana dialper la prova in linea deidi Wolng, che si svolgerà il prossimo sabato 24 settembre. Il Bel Paese può vantare la campionessa uscente,, e dunque ha un posto in più da occupare. L’atletaTrek-Segafredo, assieme ad, compagna di team, sarà la leader di una squadra che in ogni casoin alto. Da segnalare la presenza anche di alcune giovani, visto che si assegnerà anche il titolo under 23 in contemporanea. Le parole di Sangalli ...

