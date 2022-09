Ciclismo, Mondiali 2022: i convocati dell’Italia tra juniores e under 23 (Di venerdì 9 settembre 2022) Lunga lista di convocati per le categorie giovanili in casa Italia verso i Mondiali di Ciclismo di Wollongong: a breve si partirà per l’Australia dove settimana prossima inizierà la sfida iridata. Tra gli under 23 uomini, cinque i corridori convocati, che vanno ad aggiungersi a Lorenzo Milesi e Davide Piganzoli, già presenti per la cronometro. Il commento di Marino Amadori: “Abbiamo 7 ragazzi, compresi i 2 che disputeranno la crono (Piganzoli e Milesi) con cui faremo una valutazione dopo aver visto bene il percorso. Questo vuol dire che anche loro sono ancora in lizza per una maglia da titolare”. UOMINI U23 BURATTI NICOLO’ CTF BUSATTO FRANCESCO GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA DE PRETTO DAVIDE ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR MARCELLUSI MARTIN BARDIANI-CSF-FAIZANE’ PARISINI NICOLO’ TEAM QHUBEKA Gli ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Lunga lista diper le categorie giovanili in casa Italia verso ididi Wollongong: a breve si partirà per l’Australia dove settimana prossima inizierà la sfida iridata. Tra gli23 uomini, cinque i corridori, che vanno ad aggiungersi a Lorenzo Milesi e Davide Piganzoli, già presenti per la cronometro. Il commento di Marino Amadori: “Abbiamo 7 ragazzi, compresi i 2 che disputeranno la crono (Piganzoli e Milesi) con cui faremo una valutazione dopo aver visto bene il percorso. Questo vuol dire che anche loro sono ancora in lizza per una maglia da titolare”. UOMINI U23 BURATTI NICOLO’ CTF BUSATTO FRANCESCO GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA DE PRETTO DAVIDE ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR MARCELLUSI MARTIN BARDIANI-CSF-FAIZANE’ PARISINI NICOLO’ TEAM QHUBEKA Gli ...

