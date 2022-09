Chiara Ferragni: questa volta è troppo, ha esagerato (Di venerdì 9 settembre 2022) Chiara Ferragni è finita al centro di una grossa polemica sul web. I fan non avrebbero affatto gradito i suoi scatti in biancheria intima sul balcone. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Chiara Ferragni è sicuramente una delle influencer più seguite sul web. Molte ragazze prendono ispirazione nel vestirsi e nel modo di pensare proprio da lei. Ora però, la moglie di Fedez è finita al centro di una grossa polemica. A quanto sembra, alcuni fan non avrebbero gradito i suoi scatti in biancheria intima, scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta. Chiara Ferragni criticata dai fan per la foto in intimo sul balconeNelle ultime ore, Chiara Ferragni ha ricevuto non poche critiche da parte di alcuni suoi followers. A quanto sembra, in ... Leggi su formatonews (Di venerdì 9 settembre 2022)è finita al centro di una grossa polemica sul web. I fan non avrebbero affatto gradito i suoi scatti in biancheria intima sul balcone. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.è sicuramente una delle influencer più seguite sul web. Molte ragazze prendono ispirazione nel vestirsi e nel modo di pensare proprio da lei. Ora però, la moglie di Fedez è finita al centro di una grossa polemica. A quanto sembra, alcuni fan non avrebbero gradito i suoi scatti in biancheria intima, scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.criticata dai fan per la foto in intimo sul balconeNelle ultime ore,ha ricevuto non poche critiche da parte di alcuni suoi followers. A quanto sembra, in ...

