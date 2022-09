Chiara Ferragni ‘massacrata’ così: la situazione è gravissima (Di venerdì 9 settembre 2022) Naike Rivelli ha attaccato duramente Chiara Ferragni per la sovraesposizione dei figli sui social (e non solo). Chiara Ferragni è nota per essere una delle influencer più importanti d’Italia, oltre ovviamente al suo legame sentimentale con Fedez, da cui sono nati i due figli Leone e Vittoria. Sono milioni i fan che seguono assiduamente le vicende dei Ferragnez e che apprezzano i post e i messaggi lanciati da Chiara Ferragni tramite i social. Tuttavia, la moglie del rapper milanese deve fare spesso i conti anche con le critiche, che arrivano non soltanto dagli utenti comuni ma talvolta anche da altri personaggi famosi. Stavolta è stata Naike Rivelli a puntare il dito contro Chiara Ferragni. Secondo quanto affermato dalla figlia di ... Leggi su kronic (Di venerdì 9 settembre 2022) Naike Rivelli ha attaccato duramenteper la sovraesposizione dei figli sui social (e non solo).è nota per essere una delle influencer più importanti d’Italia, oltre ovviamente al suo legame sentimentale con Fedez, da cui sono nati i due figli Leone e Vittoria. Sono milioni i fan che seguono assiduamente le vicende dei Ferragnez e che apprezzano i post e i messaggi lanciati datramite i social. Tuttavia, la moglie del rapper milanese deve fare spesso i conti anche con le critiche, che arrivano non soltanto dagli utenti comuni ma talvolta anche da altri personaggi famosi. Stavolta è stata Naike Rivelli a puntare il dito contro. Secondo quanto affermato dalla figlia di ...

