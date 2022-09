Chi si fida della Russia? Il Cremlino fa il test del debito (in casa) (Di venerdì 9 settembre 2022) Sette mesi. Tanto è passato da quando la Russia non ha più chiesto denaro ai propri cittadini. Erano i giorni dell’invasione dell’Ucraina e dell’inizio di una guerra che ha trascinato l’Europa nel pozzo della peggiore crisi energetica dalla fine del secondo conflitto mondiale. Ora, trenta settimane dopo il Cremlino, il cui debito sovrano è oggi tecnicamente in default a causa dei mancati pagamenti ai creditori in dollari per effetto delle sanzioni dell’Occidente, ha deciso di testare la fiducia dei russi verso le finanze delle Federazione. E quindi anche verso il governo di Vladimir Putin. Come? Semplicemente con una nuova emissione di titoli pubblici, in rubli, riservati esclusivamente al mercato domestico, vale a dire all’ex Urss. Bisogna sempre ricordare che agli occhi delle agenzie di rating ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 settembre 2022) Sette mesi. Tanto è passato da quando lanon ha più chiesto denaro ai propri cittadini. Erano i giorni dell’invasione dell’Ucraina e dell’inizio di una guerra che ha trascinato l’Europa nel pozzopeggiore crisi energetica dalla fine del secondo conflitto mondiale. Ora, trenta settimane dopo il, il cuisovrano è oggi tecnicamente in default a causa dei mancati pagamenti ai creditori in dollari per effetto delle sanzioni dell’Occidente, ha deciso diare la fiducia dei russi verso le finanze delle Federazione. E quindi anche verso il governo di Vladimir Putin. Come? Semplicemente con una nuova emissione di titoli pubblici, in rubli, riservati esclusivamente al mercato domestico, vale a dire all’ex Urss. Bisogna sempre ricordare che agli occhi delle agenzie di rating ...

