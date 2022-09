Chi è il ministro britannico che spaventa i fornitori cinesi di telecamere (Di venerdì 9 settembre 2022) Inizialmente qualcuno interessato a evitare tensioni tra Regno Unito e Cina avrà tirato un sospiro di sollievo. Niente Foreign Office per Tom Tugendhat, il deputato tory che si è distinto per le sue posizioni da “falco” (dal Covid-19 al 5G, da Hong Kong allo Xinjiang) durante i cinque anni alla guida della commissione Esteri della Camera dei Comuni. Per queste, nella primavera dell’anno scorso è stato sanzionato e bandito dalla Cina. La nuova premier britannica Liz Truss ha preferito non affidargli, come invece suggerivano le indiscrezioni di stampa, un ruolo da minister agli Esteri. Per lui – e qui il sospiro di sollievo s’è spezzata – il ruolo di minister con deleghe alla Sicurezza all’interno dello Home Office guidato dalla segretaria Suella Braverman. Sotto la sua responsabilità rientrano antiterrorismo, criminalità informatica, criminalità economica e attività di Stati ostili, ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 settembre 2022) Inizialmente qualcuno interessato a evitare tensioni tra Regno Unito e Cina avrà tirato un sospiro di sollievo. Niente Foreign Office per Tom Tugendhat, il deputato tory che si è distinto per le sue posizioni da “falco” (dal Covid-19 al 5G, da Hong Kong allo Xinjiang) durante i cinque anni alla guida della commissione Esteri della Camera dei Comuni. Per queste, nella primavera dell’anno scorso è stato sanzionato e bandito dalla Cina. La nuova premier britannica Liz Truss ha preferito non affidargli, come invece suggerivano le indiscrezioni di stampa, un ruolo da minister agli Esteri. Per lui – e qui il sospiro di sollievo s’è spezzata – il ruolo di minister con deleghe alla Sicurezza all’interno dello Home Office guidato dalla segretaria Suella Braverman. Sotto la sua responsabilità rientrano antiterrorismo, criminalità informatica, criminalità economica e attività di Stati ostili, ...

