Che fine ha fatto Silvia Salemi? Ecco come sta oggi (Di venerdì 9 settembre 2022) Silvia Salemi è senza ombra di dubbio una delle cantautrici italiane che hanno riscosso più successo, soprattutto durante gli anni Novanta. Ma cosa sta facendo adesso? Scopriamolo insieme. Silvia Salemi, classe 1978, è una cantautrice italiana molto appezzata. Il suo debutto risale al 1995, mentre appena un anno dopo si è ritrovata al Festival di Sanremo con il suo brano Quando il cuore. Ma il grande successo arriva già nel 1997, quando si ripresenta al Festival di Sanremo, questa volta con la mitica A casa di Luca. Si tratta forse del brano più famoso e apprezzato di Silvia Salemi, che le ha permesso di riscuotere un successo davvero enorme. La sua carriera è andata avanti a gonfie vele, con la produzione di altri grandi brani e con ulteriori partecipazioni a Sanremo. Nel corso della ...

