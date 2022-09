Champions League, Zielinski tra le «Stars of the show» della prima giornata (Di venerdì 9 settembre 2022) Stars of the show on Matchday 1 #UCLTOTW @PlayStationEU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 8, 2022 Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski è stato inserito nella Top XI Uefa della prima giornata della Champions League. Nonostante la strabiliante vittoria sul Liverpool, il polacco (autore di una doppietta) è l’unico azzurro presente. Tra i calciatori del girone A c’è Kudus stellina dell’Ajax, che ha stracciato i Rangers. C’è ovviamente Lewandowski che ha inaugurato con una tripletta la sua militanza europea nel Barcellona. Presente anche Sané che ha fatto a pezzetti l’Inter a San Siro. Due giocatori del City: Dias e Cancelo. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 settembre 2022)of theon Matchday 1 #UCLTOTW @PlayStationEU — UEFA(@) September 8, 2022 Il centrocampista del Napoli Piotrè stato inserito nella Top XI Uefa. Nonostante la strabiliante vittoria sul Liverpool, il polacco (autore di una doppietta) è l’unico azzurro presente. Tra i calciatori del girone A c’è Kudus stellina dell’Ajax, che ha stracciato i Rangers. C’è ovviamente Lewandowski che ha inaugurato con una tripletta la sua militanza europea nel Barcellona. Presente anche Sané che ha fatto a pezzetti l’Inter a San Siro. Due giocatori del City: Dias e Cancelo. L'articolo ...

