Caterina Balivo e il suo Lingo: “Cercheremo di giocare insieme” (Di venerdì 9 settembre 2022) Caterina Balivo debutta su La7 con Lingo – Parole in gioco e a Super Guida Tv ha svelato emozioni e dettagli, quanto punta su questo nuovo programma. Ci crede altrimenti non avrebbe mai accettato, ammette che è difficile farle cambiare idea e aggiunge l’entusiasmo per il suo nuovo inizio. Un gran ritorno in tv per Caterina Balivo dal 12 settembre 2022 dalle 18:50 alle 19:55 su La7. Non svela tutto di Lingo ma anticipa che non c’è bisogno di essere dei cervelloni per partecipare sia in studio che da casa. “Cercheremo di giocare insieme, provando a indovinare i Lingo giusti, quanto è lunga la parola fino ad arrivare al Lingo in cui la coppia di campioni cerca di portarsi a casa il montepremi”. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 settembre 2022)debutta su La7 con– Parole in gioco e a Super Guida Tv ha svelato emozioni e dettagli, quanto punta su questo nuovo programma. Ci crede altrimenti non avrebbe mai accettato, ammette che è difficile farle cambiare idea e aggiunge l’entusiasmo per il suo nuovo inizio. Un gran ritorno in tv perdal 12 settembre 2022 dalle 18:50 alle 19:55 su La7. Non svela tutto dima anticipa che non c’è bisogno di essere dei cervelloni per partecipare sia in studio che da casa. “di, provando a indovinare igiusti, quanto è lunga la parola fino ad arrivare alin cui la coppia di campioni cerca di portarsi a casa il montepremi”. ...

fontanell8 : RT @Libero_official: In attesa del suo nuovo programma, la #Balivo prende le difese della #Meloni e si scaglia contro i vip che la critican… - scarmen29 : RT @Libero_official: In attesa del suo nuovo programma, la #Balivo prende le difese della #Meloni e si scaglia contro i vip che la critican… - Valeriacredeche : RT @Libero_official: In attesa del suo nuovo programma, la #Balivo prende le difese della #Meloni e si scaglia contro i vip che la critican… - rolandoroccando : RT @Libero_official: In attesa del suo nuovo programma, la #Balivo prende le difese della #Meloni e si scaglia contro i vip che la critican… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: In attesa del suo nuovo programma, la #Balivo prende le difese della #Meloni e si scaglia contro i vip che la critican… -