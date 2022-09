Catania, 32 anni dopo nessuna verità sul duplice omicidio Vecchio-Rovetta: la procura chiede l’archiviazione per la terza volta (Di venerdì 9 settembre 2022) “Trentadue anni senza verità”. Salvo Vecchio è uno dei tanti familiari di vittime di mafia che in Sicilia attendono giustizia. Di conoscere i nomi dei killer e quelli di chi ha armato le loro mani, di scoprire perché si è sparato. Nel caso di Salvo, del fratello Pierpaolo e della madre Elvira, scomparsa la scorsa primavera, le domande sono rimaste tutte senza risposta. A Brescia, un’altra famiglia, i Rovetta, si trova nella stessa situazione. I loro destini sono uniti da ciò che accadde a Catania il 31 ottobre 1990, in piena zona industriale. È lì che Alessandro Rovetta e Francesco Vecchio lavoravano. Il primo era proprietario della Megara – la più grande acciaieria dell’isola che da poco aveva accolto tra i soci Amato Stabiumi ed Ettore Lonati –, l’altro il dirigente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) “Trentaduesenza”. Salvoè uno dei tanti familiari di vittime di mafia che in Sicilia attendono giustizia. Di conoscere i nomi dei killer e quelli di chi ha armato le loro mani, di scoprire perché si è sparato. Nel caso di Salvo, del fratello Pierpaolo e della madre Elvira, scomparsa la scorsa primavera, le domande sono rimaste tutte senza risposta. A Brescia, un’altra famiglia, i, si trova nella stessa situazione. I loro destini sono uniti da ciò che accadde ail 31 ottobre 1990, in piena zona industriale. È lì che Alessandroe Francescolavoravano. Il primo era proprietario della Megara – la più grande acciaieria dell’isola che da poco aveva accolto tra i soci Amato Stabiumi ed Ettore Lonati –, l’altro il dirigente ...

