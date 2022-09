Castelnuovo Belbo, camminata enogastronomica tra i filari (Di venerdì 9 settembre 2022) Sabato 10 settembre, a partire dalle 19.30 in frazione Gallinara (su maps via Canetta a Castelnuovo Belbo) prenderà il via la camminata enogastronomica notturna "Tra i filari" caratterizzata da punti ... Leggi su gazzettadasti (Di venerdì 9 settembre 2022) Sabato 10 settembre, a partire dalle 19.30 in frazione Gallinara (su maps via Canetta a) prenderà il via lanotturna "Tra i" caratterizzata da punti ...

Castelnuovo Belbo, camminata enogastronomica tra i filari

Sabato 10 settembre, a partire dalle 19.30 in frazione Gallinara (su maps via Canetta a Castelnuovo Belbo) prenderà il via la camminata enogastronomica notturna "Tra i filari" caratterizzata da punti di ristoro e musica giunta alla quinta edizione. Un percorso di 4 km, tra andata e ...

Oltre quattrocento firme raccolte a Castelnuovo Belbo per riavere i treni

Successo per la Trilogia degli Spaesati a Castelnuovo Belbo

I voltoni e il portico del Comune di Castelnuovo Belbo sono stati il boccascena e il palco del teatro all'aperto dove, alla presenza di un folto pubblico, Fabio Fassio, Patrizia Camatel ed Elena Roman ...