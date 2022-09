Caso Griezmann, Barça pronto a far causa all’Atletico (Di venerdì 9 settembre 2022) Il Barcellona potrebbe intraprendere un’azione legale contro l’Atletico Madrid per la gestione da parte del club madrileno del prestito di Antoine Griezmann. L’attaccante francese, campione del mondo nel 2018, l’estate scorsa è tornato all’Atletico Madrid dopo la parentesi a Barcellona, che lo aveva acquistato nel mercato estivo del 2019 per 120 milioni più 15 di multa. L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 9 settembre 2022) Il Barcellona potrebbe intraprendere un’azione legale contro l’Atletico Madrid per la gestione da parte del club madrileno del prestito di Antoine. L’attaccante francese, campione del mondo nel 2018, l’estate scorsa è tornatoMadrid dopo la parentesi a Barcellona, che lo aveva acquistato nel mercato estivo del 2019 per 120 milioni più 15 di multa. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : Caso #Griezmann, il #Barcellona pronto a far causa all'#AtleticoMadrid - tuttoatalanta : Tensione Barcellona-Atletico Madrid per il riscatto di Griezmann: il caso può finire in tribunale… - MaStep92__ : RT @Drezzimovic: Ho appena scoperto il 'Caso Griezmann' in cui l'Atletico per non riscattarlo automaticamente per 40M (riscatto che si att… - Drezzimovic : Ho appena scoperto il 'Caso Griezmann' in cui l'Atletico per non riscattarlo automaticamente per 40M (riscatto che… -