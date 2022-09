(Di venerdì 9 settembre 2022) Illegato a Paule alMathias si arricchisce di una nuova pagina. In francia, infatti, ribadiscono come il centrocampista...

cmdotcom : Caso estorsione a #Pogba, il legale del fratello Mathias: 'Estraneo all'indagine. Le difficoltà familiari portano a… - ilbianconerocom : Caso #Pogba, parla il fratello: 'Estraneo a qualsiasi manovra di estorsione verso Paul' - TUTTOJUVE_COM : Caso Pogba, Mathias si dichiara estraneo ai tentativi di estorsione al fratello Paul - TuttoMercatoWeb : Caso Pogba, il dietrofront del fratello Mathias: 'Estraneo all'estorsione. Minacce esterne' - wisnellyverast1 : RT @AlexaMargaRevo: LIVE | Forum: MCU come forma di estorsione globale, caso Alex Saab Luis Britto García??? Se ci confiscano beni all'est… -

Calciomercato.com

...disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bologna per... Innegativo i sindacalisti, attraverso gli iscritti, ponevano in essere delle proteste adducendo ..."Ci sono state due richieste di archiviazione , in unabbiamo dovuto ricorrere alla Cassazione ...Giuseppe Jato è tra coloro che sostengono che l'azienda fosse sottoposta a una maxi -. ... Caso estorsione a Pogba, il legale del fratello: 'Estraneo all'indagine. Difficoltà familiari portano a minacce esterne' Caso Pogba, comunicato ufficiale del fratello sulla sua posizione. Emergono nuovi particolari sulla vicenda: le ultime ...Emergono nuovi particolari relativi al caso Pogba. Il fratello del campione francese della Juventus, Mathias, si dichiara estraneo ad ogni tentativo estorsione, stando al comunicato ufficiale diramato ...