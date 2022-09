Caso di Gragnano | l’intervento sembra sempre tardivo La prevenzione | questa sconosciuta!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 settembre 2022) di Vera Cuzzocrea Siamo anella città metropolitana di Napoli: un ragazzo di tredici anni precipita da un balcone. Non conosciamo ancora le possibili responsabilità di un gruppo di giovani che lo avrebbero vessato, né la dinamica su cui le procure competenti stanno indagando. Se confermate le prime ipotesi, con loro si potrà eventualmente riflettere su come costruire occasioni responsabilizzanti e di riparazione del danno prodotto. Ma oggi al centro c’è una famiglia che non ha avuto la possibilità di intercettare quel disagio e ad oggi va protetta, anche da affermazioni infelici come quelle circolate ad opera peraltro non di un comune cittadino. E ci sono molti altri scenari simili. Perché se fosse come sta emergendo non saremmo solo in questo luogo noto per la pasta, ma anche in tanti altri “dove” in cui si intrecciano dinamiche relazionali di gruppo ...