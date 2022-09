Caserta, donna cerca di investire delle ragazze che avevano litigato con la figlia (Di venerdì 9 settembre 2022) Una donna ha investito un gruppo di ragazze a Casal di Principe (Caserta) dopo che queste il giorno prima avevano avuto un diverbio con la figlia. Non ci sono state vittime, e la signora si trova in attesa della decisione della procura di Napoli Nord al carcere femminile di Pozzuoli dove è sottoposta a fermo amministrativo. Su di lei pende l’accusa di pluriomicidio aggravato. La madre, una 43enne di Aversa, nell’hinterland napoletano, nella serata del 6 settembre ha visto la stessa ragazza con la quale la figlia aveva discusso lunedì sera. La lite di lunedì Anche in quel caso la signora era intervenuta. Martedì, poco prima della mezzanotte, la giovane stava camminando sul marciapiede di corso Umberto I, assieme alle amiche, quando la madre ha invaso la corsia di marcia del senso ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 settembre 2022) Unaha investito un gruppo dia Casal di Principe () dopo che queste il giorno primaavuto un diverbio con la. Non ci sono state vittime, e la signora si trova in attesa della decisione della procura di Napoli Nord al carcere femminile di Pozzuoli dove è sottoposta a fermo amministrativo. Su di lei pende l’accusa di pluriomicidio aggravato. La madre, una 43enne di Aversa, nell’hinterland napoletano, nella serata del 6 settembre ha visto la stessa ragazza con la quale laaveva discusso lunedì sera. La lite di lunedì Anche in quel caso la signora era intervenuta. Martedì, poco prima della mezzanotte, la giovane stava camminando sul marciapiede di corso Umberto I, assieme alle amiche, quando la madre ha invaso la corsia di marcia del senso ...

