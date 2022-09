Caro vita, il latte fresco supera i 2 euro al litro: “Costa come la benzina” (Di venerdì 9 settembre 2022) Comprare un litro di latte fresco Costa ormai in molte parti d’Italia 2 euro – e anche di più – al litro. L’esplosione dei prezzi dell’energia, gas e luce in particolare, si ripercuote a catena sui costi aziendali di produzione, conservazione e trasporto. Il risultato finale arriva nelle tasche dei cittadini-consumatori che ogni giorno o quasi comprano latte. L’aumento dei prezzi all’ingrosso (e in bolletta) dell’energia è tale che si può fare un paragone fra quanto Costa un litro di latte e quanto un litro di benzina alla pompa. Appunto 2 euro circa, in sempre più numerosi casi. Soltanto che nel caso dei carburanti il Governo sta intervenendo da mesi per calmierare i ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 9 settembre 2022) Comprare undiormai in molte parti d’Italia 2– e anche di più – al. L’esplosione dei prezzi dell’energia, gas e luce in particolare, si ripercuote a catena sui costi aziendali di produzione, conservazione e trasporto. Il risultato finale arriva nelle tasche dei cittadini-consumatori che ogni giorno o quasi comprano. L’aumento dei prezzi all’ingrosso (e in bolletta) dell’energia è tale che si può fare un paragone fra quantoundie quanto undialla pompa. Appunto 2circa, in sempre più numerosi casi. Soltanto che nel caso dei carburanti il Governo sta intervenendo da mesi per calmierare i ...

