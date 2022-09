Caro gas, la Germania salva un altro grande importatore. Prime insolvenze tra le medie aziende strozzate dai rincari (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo Uniper anche l’importatore di gas di Lipsia Verbundnetzgas (Vng), una consociata della EnBW, presenta al Ministero per l’economia domanda per aiuti di Stato “per scongiurare ulteriori danni ed assicurare capacità di azione”. È il terzo maggior importatore di gas in Germania e dà lavoro a circa 1.500 dipendenti. Nel 2021 ha avuto un fatturato di 18,5 miliardi. Anche piccole e medie imprese di lunga tradizione sono colpite dai forti aumenti dei prezzi energetici, delle materie Prime e di trasporto e vanno in amministrazione controllata. Si tratta del produttore di carta igienica Hakle e del distributore di scarpe Görtz, mentre il concessionario di parti per l’industria automobilistica Dr. Schneider ha presentato istanza di insolvenza: in totale hanno 4.700 dipendenti. L’importatore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo Uniper anche l’di gas di Lipsia Verbundnetzgas (Vng), una consociata della EnBW, presenta al Ministero per l’economia domanda per aiuti di Stato “per scongiurare ulteriori danni ed assicurare capacità di azione”. È il terzo maggiordi gas ine dà lavoro a circa 1.500 dipendenti. Nel 2021 ha avuto un fatturato di 18,5 miliardi. Anche piccole eimprese di lunga tradizione sono colpite dai forti aumenti dei prezzi energetici, delle materiee di trasporto e vanno in amministrazione controllata. Si tratta del produttore di carta igienica Hakle e del distributore di scarpe Görtz, mentre il concessionario di parti per l’industria automobilistica Dr. Schneider ha presentato istanza di insolvenza: in totale hanno 4.700 dipendenti. L’...

fattoquotidiano : Caro gas, Mattarella: “Price cap urgentissimo”. Ma Berlino dice no. Ankara mette il dito nella piaga: “Inverno prob… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Letta è alla canna del gas: in piazza contro sé stesso Il segretario lancia la m… - matteosalvinimi : Chi è stato sanzionato sta guadagnano e chi ha messo le sanzioni è in ginocchio… L’Europa deve intervenire per prot… - JackTerron : RT @lauranaka: Il rapporto shock di Goldman Sachs: famiglie italiane rischiano di pagare 600 euro di bollette luce e gas nel 2023. In tutta… - IL_PATRIOTAITA : RT @mistergarats: Ce lo chiede l'Europa Fate presto, fate presto! L'Italiota... un popolo tonto con politici tonti... vincere è facile! htt… -