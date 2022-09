Caro energia, Salvini: "Sono terribilmente preoccupato" (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 09 settembre 2022 "Sono terribilmente preoccupato, il nuovo Governo sarà in carica per fine ottobre, quanti negozi saranno chiusi in questi 50 giorni? Alcune decine di migliaia", le parole di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 09 settembre 2022 ", il nuovo Governo sarà in carica per fine ottobre, quanti negozi saranno chiusi in questi 50 giorni? Alcune decine di migliaia", le parole di ...

TeresaBellanova : La discussione in Senato sul DL Aiuti bis slitta a martedì per l'ostruzionismo dei 5 Stelle. Noi in Aula per metter… - Agenzia_Ansa : 'Il caro-energia mette a rischio 881.264 micro e piccole imprese con 3.529.000 di addetti, pari al 20,6% dell'occup… - AnnalisaChirico : Contro il caro energia la Germania ha messo sul tavolo un piano da 65 mld, la neopremier Uk Truss ha appena varato… - EnricoPinamonte : @EnricoLetta @Confcommercio @pdnetwork @antoniomisiani @SimonaMalpezzi @serracchiani @itinagli @peppeprovenzano… - Primonumero : Tutela dell’agricoltura e caro energia, Gianfagna: “Impegno sulle 5 proposte di Coldiretti” -