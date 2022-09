Caro bollette, i numeri della frutta italiana: l’appello di Confagricoltura (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA – A settembre sono in piena stagione mele, pere, pesche, susine, mirtilli e uva da tavola, ma per i produttori la situazione è diventata insostenibile. “Si è innescata una miscela esplosiva tra costi di produzione triplicati, effetti delle calamità naturali, quotazioni all’origine insoddisfacenti, a cui ora si è aggiunta anche la richiesta di alcuni gestori di energia per avere pagamenti in anticipo o garanzie attraverso fideiussioni. Così diventa impossibile andare avanti”. E’ la denuncia di Michele Ponso, presidente della Federazione nazionale frutticoltura di Confagricoltura. Il mercato continua ad essere lento e a pagare gli effetti degli eventi eccezionali degli ultimi mesi: dalla guerra alle avversità. Al crollo del potere di acquisto dei consumatori, con la conseguente riduzione delle spese, si aggiungono i costi di produzione ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA – A settembre sono in piena stagione mele, pere, pesche, susine, mirtilli e uva da tavola, ma per i produttori la situazione è diventata insostenibile. “Si è innescata una miscela esplosiva tra costi di produzione triplicati, effetti delle calamità naturali, quotazioni all’origine insoddisfacenti, a cui ora si è aggiunta anche la richiesta di alcuni gestori di energia per avere pagamenti in anticipo o garanzie attraverso fideiussioni. Così diventa impossibile andare avanti”. E’ la denuncia di Michele Ponso, presidenteFederazione nazionale frutticoltura di. Il mercato continua ad essere lento e a pagare gli effetti degli eventi eccezionali degli ultimi mesi: dalla guerra alle avversità. Al crollo del potere di acquisto dei consumatori, con la conseguente riduzione delle spese, si aggiungono i costi di produzione ...

borghi_claudio : Oggi a Castelfiorentino mi hanno chiesto quale fosse la relazione tra questione economica e no all'immigrazione?? M… - elio_vito : Anche oggi nulla di fatto al Senato sul decreto aiuti per il caro bollette, rinvio alla prossima settimana. Si eran… - fattoquotidiano : Caro bollette, si ferma Acciaierie di Sicilia: stop di due settimane per i costi. I sindacati: “Preoccupati, rischi… - gioporce : RT @LaNotiziaTweet: Caro-bollette, #Conte: 'Il price cap non basta. Serve un Energy Recovery Fund. È mancata la solidarietà europea. Avevo… - Marco6U : RT @LaNotiziaTweet: Caro-bollette, #Conte: 'Il price cap non basta. Serve un Energy Recovery Fund. È mancata la solidarietà europea. Avevo… -