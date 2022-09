Caro bollette, Berlusconi: “Si intervenga subito” (Di venerdì 9 settembre 2022) Contro il Caro bollette “la cosa fondamentale è intervenire subito”. Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi commentando gli interventi del governo per calmierare i prezzi del gas. “Se si può farlo evitando uno scostamento di bilancio naturalmente è molto meglio. Esistono altre strade possibili, per esempio un fondo per il finanziamento ultra-agevolato e garantito dallo Stato alle aziende distributrici di energia che si impegnino a limitare gli aumenti. Però i tempi sono l’essenziale”, ha aggiunto l’ex premier. Questa mattina il segretario dem Enrico Letta aveva invitato al governo a dare risposte più forti sul Caro energia in attesa di un’iniziativa europea che tarda ad arrivare. “Chiediamo al governo di essere molto forte e netto nella trattativa europea. Perché in questo momento c’è ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 settembre 2022) Contro il“la cosa fondamentale è intervenire”. Lo ha detto il leader di Forza Italia Silviocommentando gli interventi del governo per calmierare i prezzi del gas. “Se si può farlo evitando uno scostamento di bilancio naturalmente è molto meglio. Esistono altre strade possibili, per esempio un fondo per il finanziamento ultra-agevolato e garantito dallo Stato alle aziende distributrici di energia che si impegnino a limitare gli aumenti. Però i tempi sono l’essenziale”, ha aggiunto l’ex premier. Questa mattina il segretario dem Enrico Letta aveva invitato al governo a dare risposte più forti sulenergia in attesa di un’iniziativa europea che tarda ad arrivare. “Chiediamo al governo di essere molto forte e netto nella trattativa europea. Perché in questo momento c’è ...

