Carlo vuole abdicare? Cosa risponde Caprarica, il siparietto sul nuovo re (Di venerdì 9 settembre 2022) È la notizia che da ieri ha monopolizzato l'informazione e che ha sconvolto milioni di persone. La morte della Regina Elisabetta, all'età di 96 anni, ha messo la parola fine su un regno durato 70 anni e 214 giorni, il più longevo della storia britannica. In un clima per certi versi surreale e drammatico dovuto al lutto nazionale, l'erede al trono Carlo verrà proclamato Re nella giornata di sabato 10 settembre. Un momento atteso per tutta una vita e raggiunto solamente a 73 anni. Proprio per questo il giornalista Antonio Caprarica si è sentito di escludere la possibilità paventata dal conduttore di Dritto e Rovescio Paolo Del Debbio durante la trasmissione di giovedì 8 settembre. "Carlo III abdicherà appena salito al trono?" chiede il presentatore. Emblematica è la risposta dell'ospite: "Abbiate pazienza, ha aspettato 73 anni ...

