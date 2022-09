Carlo diventa Re, Anna Pettinelli lo boccia: 'Non sarà mai come la madre'. Ecco cosa ha scritto (Di venerdì 9 settembre 2022) Pensieri... 'reali'! Non ha filtri Anna Pettinelli , speaker radiofonica ed ex maestra di canto di Amici, che su Instagram ha commentato la notizia della morte della Regina Elisabetta e l'imminente ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 settembre 2022) Pensieri... 'reali'! Non ha filtri, speaker radiofonica ed ex maestra di canto di Amici, che su Instagram ha commentato la notizia della morte della Regina Elisabetta e l'imminente ...

repubblica : Addio Elisabetta, cambia l'inno inglese: sarà 'God save the King' per Carlo che diventa re col nome Carlo III - EzioGreggio : L’ex Principe Carlo diventa Re Carlo III: dovranno cambiare l’inno in “ God save the United Kingdom” #eziogreggio… - annabennardo2 : RT @fanpage: #QueenElizabeth Carlo diventa Re, sarà l'ultimo sovrano ad avere il nome italianizzato - Clownprovetto : RT @marblackbluety: in che cazzo di senso da oggi l'inno inglese diventa GOD SAVE THE KING ma chi cazzo lo vuole salvare carlo - _morell_ : RT @marblackbluety: in che cazzo di senso da oggi l'inno inglese diventa GOD SAVE THE KING ma chi cazzo lo vuole salvare carlo -