Carlo Conti | la foto di famiglia che non t’aspetti | “È venuto a trovarvi Goldrake?”

Leggi su newstv

(Di venerdì 9 settembre 2022) Ladipostata dal conduttore ha decisamente colpito i fan: nessuno si sarebbe aspettato un scatto del genere., ladiche nessuno si aspettava (fonte web)Nel corso della sua carrieraha condotto alcune delle trasmissioni più seguite dagli spettatori, oltre ad essersi occupato della direzione artistica del Festival di Sanremo e dello Zecchino d’Oro. Tutto ha avuto inizio quando, nel 1986, ha deciso di lasciare il suo lavoro di bancario per dedicarsi totalmente alla sua più grande passione: la radio. Ha cominciato a lavorare per le prime radio private di Firenze, la sua città natale, fino al suo esordio come conduttore. Nello stesso periodo è approdato in televisione al timone della programma musicale ...