Carlo che vuole cambiare la monarchia, Harry solo contro tutti: il futuro dopo Elisabetta II (Di venerdì 9 settembre 2022) Con la morte di Elisabetta II cala il sipario su un'epoca che ha compreso quasi un secolo di trasformazioni. Da ogni parte del mondo, dalle persone di ogni età e ceto sociale... Leggi su europa.today (Di venerdì 9 settembre 2022) Con la morte diII cala il sipario su un'epoca che ha compreso quasi un secolo di trasformazioni. Da ogni parte del mondo, dalle persone di ogni età e ceto sociale...

team_world : Addio alla Regina Elisabetta che ha regnato per 70 anni. Il figlio Carlo è il nuovo Re ?? - bendellavedova : Carlo, il fatto è che non hai i voti per vincere nessun collegio uninominale ma i voti a te farebbero vincere Melon… - repubblica : Addio Elisabetta, cambia l'inno inglese: sarà 'God save the King' per Carlo che diventa re col nome Carlo III - jvncloud : RT @itisnicoleeee: Questa cosa che Carlo ha aspettato di salutare tutti gli inglesi lì presenti e poi solo una volta entrato a palazzo, di… - GrPuffo : @undabuda Non è detto che non accada presto, non per morte di Carlo ma per abdicazione -