Capelli lunghi, le tendenze da sfoggiare per l’autunno-inverno 22/23 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tornate dalle vacanze spesso viene voglia di cambiare look, ma per coloro che non vogliono abbandonare la loro lunga chioma alla Raperonzolo serve non solo una remise en forme per allontanare secchezza e aridità e dare nuovamente ai Capelli un aspetto morbido e luminoso ma anche qualche piccola variazione di stile, per aggiungere un po’ di brio al nuovo look. Di ispirazione classica, questo inverno le chiome XXL emaneranno la loro più naturale ed intima bellezza grazie a styling semplici, immediati e dal sapore fresco. Grande ritorno che si noterà nei prossimi mesi è quello dei Capelli lisci, che ritrovano il loro posto d’onore all’interno dell’Olimpo degli hairstyle più amati di sempre. E così, tra onde leggere e maxi volumi anni ’70, la prossima stagione avrà come focus la personalità di ognuno. Permettendo di spaziare e ... Leggi su dilei (Di venerdì 9 settembre 2022) Tornate dalle vacanze spesso viene voglia di cambiare look, ma per coloro che non vogliono abbandonare la loro lunga chioma alla Raperonzolo serve non solo una remise en forme per allontanare secchezza e aridità e dare nuovamente aiun aspetto morbido e luminoso ma anche qualche piccola variazione di stile, per aggiungere un po’ di brio al nuovo look. Di ispirazione classica, questole chiome XXL emaneranno la loro più naturale ed intima bellezza grazie a styling semplici, immediati e dal sapore fresco. Grande ritorno che si noterà nei prossimi mesi è quello deilisci, che ritrovano il loro posto d’onore all’interno dell’Olimpo degli hairstyle più amati di sempre. E così, tra onde leggere e maxi volumi anni ’70, la prossima stagione avrà come focus la personalità di ognuno. Permettendo di spaziare e ...

VanityFairIt : Viso luminoso, labbra glassate e occhi definiti dall'eyeliner, il tutto contornato da lucidi capelli lunghi da sire… - Anna22055991 : RT @AzdoraL: @FayGenius1609 guarda! Ora abbiamo un'altra foto TOP con i capelli lunghi ?? Grazie @AXBproduction ?? - 97EVPHORlA : @jkbonsai ti capisco ma con quelli neri lunghi farei pazzie per quei capelli - kaedehavas : :( spero vabe . perché non riescono a farne uno coi capelli lunghi che si vedono da davanti boh che paura t… - annae4964 : RT @lilcutiegremlin: E niente, impazzisco per questo vestito e nel rivederla con i capelli lunghi e mossi che esaltano al massimo la sua be… -